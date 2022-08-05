Интернет сразу от нескольких операторов может появиться в новостройках Нур-Султана

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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал, как будут повышать качество Сети в новых жилых комплексах: многие жители левого берега столицы жалуются на плохой интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Оразбеков признал, что проблема с низким качеством интернета есть у людей, которые живут в многоквартирных жилых домах.

"Застройщик определяет оператора заблаговременно, который фактически является монополистом по предоставлению услуг в МЖК. Затем сменить этого оператора крайне сложно.

Мы сейчас проводим процедуры с Министерством индустрии и инфраструктурного развития, чтобы обязать застройщиков как минимум для двух операторов предоставлять возможность размещения своего оборудования", – отметил вице-министр.

Кроме того, добавил он, вся внутренняя разводка должна делаться при строительстве, чтобы это все стало собственностью кондоминиума, а не оператора.

"Для многих это важно", – отметил спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981929-internet-srazu-ot-neskolkih-operatorov-mozhet-poyavitsya-v-novostroykah-nur-sultana/