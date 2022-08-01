Twitter, "ВКонтакте" и WeChat разблокировали в Узбекистане

Иллюстративное фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Узбекистане сняли ограничения на доступ к ряду соцсетей, которые были введены еще прошлым летом. Тем не менее в списке заблокированных до сих пор остается TikTok.

С 1 августа в Узбекистане сняли ограничения на использование Twitter, "ВКонтакте" и WeChat, передает . Об этом изданию сообщил пресс-секретарь Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Отмечается, что продолжаются переговоры с платформой TikTok.

Еще прошлым летом государственная инспекция "Узкомназорат" ("Узкомнадзор") ограничила доступ в стране к Twitter, TikTok, "ВКонтакте", WeChat и Skype. Сообщается, что такое решение было принято из-за нарушения закона "О персональных данных".

"Согласно закону, зарубежные компании должны размещать серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны. Поправку об этом в январе прошлого года подписал президент. Она вступила в силу с середины апреля того года", – передает издание.

Теперь в списке остается только TikTok, но власти Узбекистана пока не сообщили, выполнили ли соцсети требования законодательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1981220-twitter-vkontakte-i-wechat-razblokirovali-v-uzbekistane/