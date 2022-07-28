Глава Instagram ответил на претензии о "превращении в TikTok"

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Instagram пытается объясниться перед пользователями после резкой критики, которая обрушилась на платформу со стороны представителей шоу-бизнеса. По мнению популярных персон, соцсеть стала напоминать TikTok, и это испортило Instagram, передает The New York Times.

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Instagram на этой неделе подвергся критике за изменения, которые произошли с соцсетью в последнее время. В понедельник популярный блогер и создатель собственного бренда косметики Кайли Дженнер (361 млн подписчиков в Instagram) опубликовала картинку с надписью "Пусть Instagram снова станет Instagram. Прекратите быть TikTok. Я просто хочу снова видеть милые фото своих друзей". Сводная сестра Дженнер, Ким Кардашьян, поддержала слова Кайли. Знаменитости, в свою очередь, нашли поддержку у своих подписчиков, которые также стали требовать от соцсети вернуть старый интерфейс.

Во вторник, 26 июля, глава Instagram Адам Моссери, выступил с заявлением о том, что переход Instagram к формату видео является реакцией на потребности аудитории. По его словам, люди будут чаще лайкать именно видео вне зависимости от изменений, происходящих на платформе.

"Буду честен. Со временем в Instagram будет появляться все больше и больше видео", — заявил Moccери.

На прошлой неделе пользователям Instagram объявили о том, что теперь все видео будут публиковаться в формате reels. Кроме того, соцсеть будет запускать функции, поощряющие сотрудничество пользователей друг с другом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1980399-glava-instagram-otvetil-na-pretenzii-o-prevraschenii-v-tiktok/