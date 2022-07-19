Почему каждый год выпускается все меньше новых эмодзи, рассказали в Unicode

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Почему в наших устройствах с каждым годом появляется все меньше и меньше новых эмодзи? Консорциум Unicode заявил, что намерен одобрять только те эмодзи, которые действительно необходимы пользователям, передает Quartz.

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На прошлой неделе ресурс Emojipedia представил новый набор эмодзи, которые уже в ближайшее время могут появиться на наших устройствах. Так, в финальный тур прошло 31 предложение. Если эти эмодзи будут одобрены консорциумом Unicode, то уже в сентябре в нашем распоряжении окажутся эмодзи в виде веера, маракасов и других изображений. Emoji 15.0 должен стать самым маленьким набором новых смайликов с тех пор, как Unicode начал работать с разработчиками над их стандартизацией для различных платформ в 2015 году. Так, в 2021 году было добавлено 112 новых эмодзи.

Дженнифер Дэниел, председатель подкомитета консорциума Unicode сообщила, что сокращение числа новых эмодзи сигнализирует о более строгом процессе проверки.

"Я надеюсь, что для общественности становится все более очевидным, что год за годом мы кодируем меньше смайликов. Мы выпускаем только то, что действительно нужно людям", — говорит она.

В консорциуме также заявили, что больше не будут рассматривать предложения о новых эмодзи в виде флагов, сославшись на низкий уровень использования этих эмодзи по сравнению с другими категориями смайликов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1978958-pochemu-kazhdyy-god-vypuskaetsya-vse-menshe-novyh-emodzi-rasskazali-v-unicode/