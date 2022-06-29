Airbnb окончательно запретил размещать объявления о проведении домашних вечеринок

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Сервис для размещения и поиска жилья по всему миру Airbnb окончательно запретил проведение вечеринок и домашних мероприятий на платформе. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

В августе 2020 года Airbnb "до дальнейшего уведомления" запретил размещать объявления о проведении домашних вечеринок и других подобных мероприятий. Теперь мера вступила в силу на постоянной основе.

"Подавляющее большинство наших хозяев ответственно делится своим жильем, так же как и подавляющее большинство гостей [пользуется жильем] <...> В свою очередь, мы стараемся предотвратить очень редкие случаи, когда хозяева ведут себя безответственно, или гости пытаются устраивать несанкционированные вечеринки", - сказано в сообщении.

Проведение вечеринок было запрещено в 2020 году "в интересах общественного здоровья" в связи с пандемией COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1976153-airbnb-okonchatelno-zapretil-razmeschat-obyavleniya-o-provedenii-domashnih-vecherinok/