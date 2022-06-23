YouTube-каналы о финансах стали популярны в Индии во время пандемии

Иллюстративное фото: Pixabay

Каналы с советами о финансовой грамотности становятся популярны в индийском YouTube. Благодаря видеоблогерам молодые люди узнают не только о том, как обращаться со своими финансами, но и делают первые шаги в инвестировании, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Два года назад в разгар пандемии 23-летний кинорежиссер из Мумбаи Шивам Хатри решил узнать больше о том, как управлять своим бюджетом. Молодой человек начал читать книги и учебники, однако очень быстро понял, что только блогеры с YouTube говорят на его языке. Одним из самых популярных блогеров в этом сегменте является Рачана Ранаде. Ее канал насчитывает 3,5 млн подписчиков.

Рачана загрузила первое видео на свой YouTube-канал в феврале 2019 года. Всего за несколько месяцев ей удалось набрать первые 100 тысяч подписчиков. Во время пандемии блог девушки вырос в несколько раз. По словам Рачаны, главный секрет ее успеха — говорить легко о сложных вещах.

Согласно официальным данным, лишь трое из десяти индийцев являются финансово грамотными. Автор YouTube-канала о финансах Анкур Варикоо говорит, что представителям поколения Z и миллениалам YouTube заменяет университет. Именно здесь молодые люди получают знания. По словам блогера, на популярность такого рода контента повлиял и растущий интерес жителей Индии к инвестициям. Благодаря советам блогеров молодые люди хотят освоить этот рынок и начать зарабатывать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1975194-youtube-kanaly-o-finansah-stali-populyarny-v-indii-vo-vremya-pandemii/