Facebook обвинили в неспособности обнаружить агрессию в рекламных объявлениях

Иллюстративное фото: Chesnot/Getty Images

Facebook в очередной раз не прошел тест на способность обнаружить агрессивные высказывания в рекламных объявлениях. Представители исследовательской группы заявили о развитии тревожной тенденции, The Guardian.

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В 2021 году бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген выступила перед Конгрессом США с разоблачающей речью о своем бывшем работодателе. По словам женщины, неэффективная модерация рекламных объявлений со стороны компании может разжигать этническое насилие.

Представители некоммерческих организаций Global Witness и Foxglove решили протестировать соцсеть. Они создали 12 текстовых объявлений, в которых содержались призывы к насилию по отношению к представителям трех этнических групп из Эфиопии (амхара, оромо, тиграи). Все эти объявления прошли одобрение соцсети. Опубликованы авторами они, естественно, не были. Ранее исследовательская группа провела похожий эксперимент, используя названия народностей, проживающих в Мьянме. Результат был аналогичный. По словам представителей некоммерческих организаций, результаты исследования вызывают тревогу.

В Meta прокомментировали, что делают все для того, чтобы пресечь подобные факты. В компании рассказали, что нанимают сотрудников, говорящих на диалектах, распространенных в Африке, чтобы те могли «научить» систему распознавать запрещенные слова и фразы. Однако, по мнению исследователей, этих мер все равно недостаточно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1973534-facebook-obvinili-v-nesposobnosti-obnaruzhit-agressiyu-v-reklamnyh-obyavleniyah/