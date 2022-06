О кибербуллинге китайских журналисток в Twitter рассказали эксперты

Иллюстративное фото: Pexels

Аналитики утверждают, что у Twitter есть гораздо более серьезная проблема, чем растущее число ботов. По их словам, этой проблемой является информационная атака на китайских активисток, которые не могут ответить обидчикам из-за того, что в их стране заблокированы соцсети, передает

Новое исследование Австралийского института стратегической политики показало, что одними из самых активных пользователей Twitter являются оперативники, связанные с Коммунистической партией Китая. По данным аналитиков, эти пользователи ведут изощренную информационную войну против журналисток иностранных изданий из Китая.

По данным аналитиков из института, эти пользователи намеренно подрывают репутацию журналисток таких изданий, как New Yorker, The Economist, New York Times, The Guardian, Quartz. Зачастую женщины, против которых ведется подобная кампания, не могут ответить обидчикам из-за того, что в Китае заблокирован доступ к зарубежным соцсетям.

По словам представителей Австралийского института стратегической политики, основной проблемой является то, что сама платформа не стремится бороться с кибербуллингом по отношению к женщинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1973147-o-kiberbullinge-kitayskih-zhurnalistok-v-twitter-rasskazali-eksperty/