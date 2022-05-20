Канада запретит Huawei и ZTE использовать свои сети 5G

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Власти Канады запрещают использовать оборудование китайских компаний Huawei и ZTE в сетях 4G и 5G, говорится на сайте правительства страны.

"Правительство Канады серьезно обеспокоено такими поставщиками, как Huawei и ZTE, которые могут быть вынуждены выполнять внесудебные указания иностранных правительств таким образом, что это противоречит канадскому законодательству или наносит ущерб интересам Канады", – говорится в заявлении.

Канадские власти планируют внести поправки в законодательство, которые укрепят телекоммуникационную систему от рисков в сфере национальной безопасности. Отмечается, что ближайшие союзники страны "разделяют аналогичные опасения по поводу этих двух поставщиков".

"Правительство Канады объявляет, что намерено запретить канадским поставщикам телекоммуникационных услуг развертывать продукты и услуги Huawei и ZTE в своих сетях 5G", – отмечается в сообщении.

В марте Huawei представила новую линейку продуктов. Компания пытается оживить спрос на свои товары, который сильно пострадал из-за американских санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1970242-kanada-zapretit-huawei-i-zte-ispolzovat-svoi-seti-5g/