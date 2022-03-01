Huawei хочет выбраться из-под влияния американских санкций

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Huawei представила новую линейку продуктов на Mobile World Congress в эти выходные. Таким образом, компания пытается оживить спрос на свои товары, который сильно пострадал из-за американских санкций, выдвинутых против Huawei CNBC.

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Huawei MatePad Paper — новинка, на которую компания делает самую большую ставку. Это устройство для чтения электронных книг с 10-дюймовым дисплеем. Huawei позиционирует его, как продукт, который можно использовать для работы и учебы. Он совместим с Huawei M-Pencil. Ожидается, что Huawei MatePad Paper создаст конкуренцию Kindle от Amazon, самому популярному в мире устройству для чтения электронных книг.

Huawei заявила, что использование электронной книги вместе с карандашом подарит пользователям новые ощущения. Человек будет чувствовать как будто он пишет обычным карандашом на обычной бумаге. Пользователи смогут также конвертировать свои рукописные заметки в напечатанный текст.

"MatePad Paper — самый интересный продукт в новой линейке Huawei. Популярность электронных книг растет, потому что они могут долго работать без подзарядки. Такие устройства имеют ультратонкий дизайн. Кроме того, экраны электронных книг более щадящие для глаз, чем ЖК-дисплеи планшетов и ноутбуков", — сказал Бен Вуд, главный аналитик CCS Insight.

Также Huawei выпустила новое поколение своего флагманского ноутбука, MateBook X Pro. Он позиционируется, как конкурент Apple Macbook. Также был представлен планшет со съемной клавиатурой, Huawei MateBook E, и моноблок Matestation X. Эти продукты, соответственно, заявлены, как конкуренты iPad и iMac. Ранее эти продукты были запущены в Китае, а теперь компания выводит их на международные рынки. С помощью новой линейки продуктов Huawei надеется дать импульс своему потребительскому подразделению, которое пострадало от санкций США, выдвинутых против компании. Китайскую фирму отрезали от поставок комплектующих и продажи смартфонов Huawei резко упали.

Но, по словам Бена Вуда, компании может быть непросто убедить покупателей выбрать их товар.

"Качество продукции Huawei не пострадало, но вывести новые продукты на западный рынок может быть сложно из-за ущерба, который был нанесен репутации компании", — сказал Вуд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1958386-huawei-hochet-vybratsya-iz-pod-vliyaniya-amerikanskih-sanktsiy/