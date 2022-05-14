Триггерные алгоритмы Instagram возмутили американских журналистов

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Зачем алгоритмы соцсетей пугают пользователей и рекомендуют им устрашающие картинки и видеоролики? Журналисты The Washington Post узнали, реально ли добиться того, чтобы соцсети обеспечили прозрачность работы алгоритмов и позволили пользователям отключить триггерные функции.

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Журналист The Washington Post Джеффри Фаулер рассказывает, что в прошлом году у него родился сын. Чтобы не отправлять фотографии ребенка каждому из родственников и друзей, живущих в других городах, Джеффри стал публиковать фотографии своего сына в Instagram. По словам мужчины, через какое-то время он обнаружил, что соцсеть стала предлагать ему к прочтению посты о детях с редкими болезнями, а также новости о ЧП с участием детей.

Так журналист впервые узнал, что алгоритмы Instagram, Facebook, TikTok, YouTube направлены на то, чтобы привлечь внимание пользователей. Они основываются на контенте, который публикует и лайкает человек, и рекомендуют ему похожие темы, но с триггерными заголовками. Николь Гилл, соучредитель Accountable Tech, группы по защите интересов пользователей соцсетей, рассказала, что через некоторое время после того, как она родила ребенка, и стала публиковать его фотографии, Instagram начал предлагать ей публикации, рассказывающие о способах быстро похудеть после родов.

Джеффри Фаулер связался с Фрэнсис Хауген, экс-продакт-менеджером Meta, которая в прошлом году выступила с разоблачительными заявлениями в адрес компании. По словам Хауген, пользователю даже не нужно лайкать посты на определенные темы или подписываться на тематические аккаунты, чтобы соцсеть начала предлагать похожий контент. Достаточно лишь уделить какой-то новости чуть больше внимания. Алгоритмы отслеживают все.

Журналист попытался связаться с руководителем Instagram Адамом Моссери, но получил лишь комментарий от пресс-секретаря, в котором сказано, что пользователи всегда могут отказаться от нежелательного рекомендуемого контента, нажав на "неинтересно". По словам Джеффри Фаулера, сейчас единственным способом отказаться от триггерных рекомендаций соцсети является режим просмотра ленты «только избранное». В эту категорию нужно добавить всех своих друзей. Однако по мнению журналиста, все активисты должны требовать от Instagram возможности отказаться от алгоритмов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1969158-triggernye-algoritmy-instagram-vozmutili-amerikanskih-zhurnalistov/