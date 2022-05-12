Стриминговый сервис Disney сообщил об увеличении количества своих пользователей

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Стриминговый сервис Disney сообщил, что во втором финансовом квартале количество их клиентов может увеличиться на 7,9 млн человек, передает The Washington Post.

Таким образом, общее количество их клиентов достигнет 137,7 млн человек.

Ранее аналитики прогнозировали увеличение на 5,2 млн человек.

Целью стримингового сервиса является достижение от 230 до 260 млн подписчиков к сентябрю 2024 года. По словам исполнительного директора Disney Боба Чапека, цель вполне достижима.

Также в конце этого года они планируют запустить более бюджетную версию подписки с рекламой.

Тем временем у их конкурента Netflix впервые за 10 лет наблюдается рекордное количество потерянных пользователей. Это связывают со скачком цен и уходом стримингового сервиса из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1968898-strimingovyy-servis-disney-soobschil-ob-uvelichenii-kolichestva-svoih-polzovateley/