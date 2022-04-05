СМИ: Meta заплатила за информационную кампанию против TikTok

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Meta заплатила одной из крупнейших консалтинговых фирм республиканской партии за общенациональную информационную кампанию против TikTok. В рамках этой кампании на крупных информационных порталах были размещены статьи об опасности TikTok для молодежи, The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Благодаря этим статьям Meta надеялась привлечь внимание политиков к TikTok и побудить представителей власти принять меры против китайской соцсети. Журналисты отмечают, что подобные методы ранее часто применялись в политике, сейчас их взяли на вооружение и в технологической сфере. Конкуренция между соцсетями растет с каждым годом. При этом Facebook испытывает самый большой отток молодой аудитории среди всех платформ.

По информации The Washington Post, сотрудники компании Targeted Victory, принадлежащей республиканской партии, работали над тем, чтобы подорвать доверие к TikTok с помощью публикаций в СМИ. В этих статьях соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance, описывалась, как опасность для американского общества. В распоряжении журналистов The Washington Post оказались электронные письма, которые получали сотрудники Targeted Victory от своего руководства.

"Мы должны донести до людей мысль, что несмотря на то, что Meta сейчас находится в центре скандалов, реальную угрозу представляет именно TikTok. Нужно использовать данные об опасности TikTok, чтобы отвлечь внимание от проблем Meta. Будет большим бонусом, если на эти статьи обратят внимание конгрессмены и генеральные прокуроры штатов", — говорится в письмах.

Targeted Victory призвала партнеров распространять в местных СМИ истории, связывающие TikTok с опасными тенденциями в подростковом поведении.

"Мечтаю получить заголовки вроде «От танцев к опасности: как TikTok стал самой вредной социальной сетью для детей", — сказано в одном из писем.

В Targeted Victory отказались отвечать на вопросы о предполагаемой информационной кампании против TikTok. В консалтинговой компании отметили лишь то, что они уже на протяжении нескольких лет являются партнерами Meta и гордятся достигнутыми вместе результатами. Представитель Meta Энди Стоун заявил, что абсолютно все популярные платформы должны подвергаться тщательному анализу. Представители TikTok заявили, что обеспокоены данными о разворачивающейся против них кампании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1963372-smi-meta-zaplatila-za-informatsionnuyu-kampaniyu-protiv-tiktok/