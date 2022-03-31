Apple и Meta предоставили данные пользователей хакерам, которые выдавали себя за правоохранителей

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Компании Meta и Apple передали данные своих пользователей хакерам, которые выдавали себя за представителей правоохранительных органов, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

В середине прошлого года обе компании предоставили злоумышленникам данные в ответ на фейковые "экстренные запросы данных". Последнее обычно предоставляется только вместе с ордером на обыск или повесткой в ​​суд, подписанной судьей.

В экстренном случае подпись не требуется.

По словам исследователей кибербезопасности, злоумышленниками могут быть несовершеннолетние из Великобритании и США. Также они, скорее всего, являются частью киберпреступной группировки Lapsus$, которые когда-то сумели взломать Microsoft, Nvidia, Samsung Electronics.

Представители, расследующие это дело, считают, что за поддельными запросами стоят члены Recursion Team. Хотя группа с недавнего времени больше не активна.

Полученная злоумышленниками информация могла использоваться для преследования и финансового мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1962955-apple-i-meta-predostavili-dannye-polzovateley-hakeram-kotorye-vydavali-sebya-za-pravoohraniteley/