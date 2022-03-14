"ВКонтакте" запустила приложение для переноса всех публикаций из Instagram

Иллюстративное фото: Pexels

"ВКонтакте" запустила приложение, которое позволяет перенести все фотографии пользователя из профиля в Instagram, передает ТАСС.

"ВКонтакте запустила специальное приложение (vk.com/instagram_manager), которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов", - сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

Для этого необходимо перейти по указанной ссылке, затем в поле вписать свой ник в Instagram или вставить ссылку. Все фотографии, видеоролики и Reels после этого загрузятся в закрытый альбом.

При желании к ним можно открыть доступ.

Напомним, в полночь 14 марта доступ к Instagram заблокировали на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960654-vkontakte-zapustila-prilozhenie-dlya-perenosa-vseh-publikatsiy-iz-instagram/