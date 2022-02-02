Марк Цукерберг предостерег пользователей от снимков экрана во время переписки

Марк Цукерберг. Фото: Kevin Dietsch / Staff / Getty Images

Марк Цукерберг предупредил, что не стоит делать скриншот переписки некоторых чатов, если хотите сделать это без ведома собеседника.

Пользователь Facebook Messenger по желанию имеет право активировать режим автоматического удаления сообщений спустя установленное время. И если участник диалога вдруг захочет без ведома собеседника сделать скриншот переписки, в чате автоматически высветится уведомление о том, что разговор был запечатлен.

Цукерберг опубликовал переписку со своей женой Присциллой Чан в качестве примера. В ней он в шутку спрашивает ее, как будет малыш суперкомпьютера называть своего отца.

На что сам же отвечает "Данные" (от англ. "Data").

Затем Присцилла делает скриншот переписки и уведомление об этом видно на экране.

"Я увидел скриншот…" - написал в ответ Цукерберг.

В прошлом году компания Facebook сменила название на Meta, чтобы ассоциироваться с новым продуктом - метавселенной. В ней пользователи смогут общаться друг другом в виртуальной реальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1954199-mark-tsukerberg-predostereg-polzovateley-ot-snimkov-ekrana-vo-vremya-perepiski/