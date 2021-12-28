Церкви будут использовать большие данные для привлечения прихожан

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Церкви будут использовать большие данные для того, чтобы привлечь прихожан. Инструменты, которые раньше считались прерогативой розничных торговцев и политических партий, теперь будут работать на привлечение людей в религию, передает The Wall Street Journal.

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Небольшая компания Gloo анализирует личные данные американцев, чтобы помочь церквям найти людей, которые нуждаются в помощи. Методы, которые раньше использовались только в бизнесе и в политтехнологиях, теперь будут работать на пользу евангелизации. Анализ данных будет направлен на выявление людей, которые сейчас переживают сложный период. По аналогии с тем, как бизнес таргетирует рекламу на пользователей в зависимости от демографических данных, сетевого поведения и покупательской активности, церкви будут привлекать тех, кто наиболее восприимчив к новой информации и нуждается в поддержке.

В церквях считают, что люди, столкнувшиеся с личным кризисом, скорее всего, будут открыты для разъяснительной работы, а Gloo специально анализирует данные, чтобы попытаться идентифицировать таких людей. В маркетинговых материалах Gloo говорится, что компания использует анализ данных, чтобы выявлять характеристики людей, у которых могут быть проблемы в браке, депрессивные наклонности и склонность к употреблению препаратов.

Согласно маркетинговым документам, Gloo использует данные от сторонних поставщиков, а также данные, которые компания собирает через церкви, с которыми сотрудничает. После того, как The Wall Street Journal впервые написал о компании, в Gloo заявили, что они больше не используют данные о психическом здоровье, а один из крупнейших поставщиков данных компании прекратил отношения с фирмой.

Gloo также создает веб-страницы, которые предлагают людям, переживающим горе или семейные трудности, связаться с местными церквями. Веб-страницы продвигаются через рекламу в соцсетях или через рекламу Google, связанную с определенными поисковыми запросами. Например, с теми, которые касаются одиночества. По информации Gloo, более 30 тысяч церквей уже подписались на использование платформы. Компания сообщила, что на ее долю приходится около 10% церквей США. Среди клиентов есть бесплатные и премиум-пользователи. Средний чек для премиум-клиента — полторы тысячи долларов в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1948687-tserkvi-budut-ispolzovat-bolshie-dannye-dlya-privlecheniya-prihozhan/