Экс-глава Twitter не верит в успех Web 3.0.

Джек Дорси. Фото: Getty Images/David Becker

Экс-глава Twitter Джек Дорси заявил, что интернет никогда не станет децентрализованным, а концепция Web 3.0. приведет лишь к усилению власти венчурных капиталистов. Эти слова вызвали горячие дебаты среди сторонников децентрализованного интернета, передает The Wall Street Journal.

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Основатель технологической компании Block Джек Дорси поделился своими размышлениями по поводу концепции Web 3.0. у себя в Twitter. Он обратился к своим шести миллионам подписчиков со словами, что «это та же самая централизованная система, только с другим названием». По его словам, венчурные капиталисты никогда не откажутся от своих выгод, а все остальные «должны понять, во что они ввязываются». Эти слова вызвали волну обсуждений среди сторонников концепции Web 3.0., децентрализованного интернета, в котором будут использоваться технологии, позволяющие распределить публичный учет и избежать текущего корпоративного контроля над сетью.

Джек Дорси, который ранее поддержал несколько начинаний связанных с этой концепцией, на этой неделе отказался от участия во всем, что связано с Web 3.0. и предположил, что система уже захвачена могущественными венчурными капиталистами. Сторонники концепции все еще считают Web 3.0. способом избежать влияния крупных технологических компаний, которые исторически контролировали интернет и продавали данные пользователей рекламодателям.

По мнению футуристов, в Web 3.0. никогда не будет доминировать горстка гигантских компаний, и он обеспечит более эгалитарную цифровую инфраструктуру. Защитники говорят, что блокчейн и связанные с ним технологии могут использоваться даже в запуске новых форм денег и в создании альтернативных платформ социальных сетей, где пользователи будут иметь больший контроль над контентом.

При этом мнение Дорси имеет особый вес в индустрии. Потому что он в свое время отстаивал многие аспекты, которые сегодня считаются основополагающими для Web 3.0., включая блокчейн и криптовалюты. В этом месяце он переименовал свою финтех-компанию из Square в Block в честь блокчейна. Дорси также является одним из самых известных сторонников биткойна, как основополагающей криптовалюты. «Я не думаю, что в моей жизни есть что-то более важное, над чем еще я мог бы работать», — сказал Дорси на биткойн-конференции в начале 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1948181-eks-glava-twitter-ne-verit-v-uspeh-web-30/