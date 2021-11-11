SpaceX отправила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту к МКС

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Фото: NASA/Joel Kowsky

Космический корабль Crew Dragon Endurance компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту был отправлен к Международной космической станции, передает американское космическое агентство (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел в среду, 10 ноября, в 21:03 (08:03 по времени Нур-Султана в четверг, 11 ноября) с космодрома на мысе Канаверал.

В состав экипажа корабля вошли астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Астронавты проведут на МКС шесть месяцев и будут заниматься научными исследованиями в области биологии, медицины, навигации.

SpaceX планировала запустить ракету Falcon 9 с экипажем еще в конце октября, но старт был дважды отложен из-за плохой погоды над Атлантическим океаном. Третий раз полет был перенесен из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

В сентябре ракета SpaceX успешно вышла на орбиту с туристами на борту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941637-spacex-otpravila-korabl-crew-dragon-s-chetyrmya-astronavtami-na-bortu-k-mks/