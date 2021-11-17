Видеоселфи для подтверждения личности стали требовать в Instagram

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Администрация соцсети Instagram стала требовать у пользователей видеоселфи для подтверждения личности владельца страницы.

Как пишет портал The Verge, о проверках на своей странице в Twitter сообщил британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра.

В посте, посвященном нововведению, он прикрепил скриншоты, что теперь соцсеть для подтверждения личности пользователя просит показать лицо в камеру с разных углов.

При этом, отмечается, что при съемке камера должна находиться на уровне глаз человека, он не должен смотреть вниз. Также пользователю необходимо снять себя со всех сторон.

В конце поста Наварра указал что компания Meta (ранее - Facebook) пообещала не собирать данные для распознавания лиц.

На официальной странице администрации Instagram в Twitter пояснили, что видеоселфи появились в соцсети больше года назад.

Она нужна для того, чтобы подтвердить, что страницей управляет реальный человек, а не бот.

При этом в Instagram вновь подчеркнули, что не пользуются технологией распознавания лиц и не намерены встраивать ее в видеоселфи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1942690-videoselfi-dlya-podtverzhdeniya-lichnosti-stali-trebovat-v-instagram/