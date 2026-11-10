Разработчики создали камеру, которая защитит фото от подделок шифрованием и блокчейном
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Разработчики представили прототип камеры CAIM 1, которая защитит снимки от подделок с помощью аппаратного шифрования и блокчейна, пишет Engadget.
Главной целью проекта стало подтверждение подлинности кадров в эпоху массового распространения дипфейков. Название устройства расшифровывается как Counter Artificial Intelligence Machine 1.
Внутрь аппарата встроен специальный защитный чип Tropic01. В момент съемки система считывает микроскопические физические особенности кремния и формирует неповторимый цифровой отпечаток пальца. Этот след фиксирует точное время, координаты и модель камеры, после чего данные анонимно записываются в децентрализованную сеть.
Полученную запись нельзя изменить задним числом или сымитировать при генерации картинки. Кроме того, устройство способно распечатывать бумажные чеки для каждого кадра.
На таком чеке отображаются QR-код, ссылка на запись в реестре, точные метаданные и ключ доступа к файлу. Создатели подчеркивают открытость своей технологии: архитектуру чипа могут проверить независимые эксперты, в отличие от закрытых решений крупных корпораций.
Мощная начинка и процесс шифрования приводят к сильному нагреву, поэтому инженеры объединили усилия с производителем компьютерных систем охлаждения Noctua.
В корпус установили компактный вентилятор на виброизолирующих креплениях, который отводит тепло от сенсора и процессора без смазывания картинки. Корпус устройства напечатан на 3D-принтере, а байонет позволяет устанавливать различные сменные объективы.
Новинка способна снимать видео с разрешением 4K и рассчитана на динамичные репортажи и спортивные сюжеты. Сейчас модель существует в виде рабочего прототипа, а выпуск первой коммерческой партии запланирован на первый квартал 2027 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2454387-razrabotchiki-sozdali-kameru-kotoraya-zashchitit-foto-ot-poddelok-shifrovaniem-i-blokcheynom/
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