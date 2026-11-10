Пентагон рассматривает возможность размещения флота военных спутников вокруг Луны

Космические силы США запросили у аэрокосмической отрасли данные о создании до пяти аппаратов для окололунного пространства к концу 2029 года с целью развертывания сети спутников, пишет ArsTechnica.

Министерство военно-воздушных сил США и Космические силы опубликовали официальный запрос информации (RFI) на федеральном портале госзакупок SAM.gov, проявив предметный интерес к созданию спутниковой группировки на орбите Луны. Американские военные запросили у коммерческих компаний данные о технической возможности создания до пяти космических аппаратов в рамках проекта Cislunar Space System. Запуск зондов запланирован на конец 2029 года, а полноценное начало их эксплуатации на окололунных траекториях ожидается к 2031 году.

По замыслу военного командования, эти пять аппаратов послужат базовыми прототипами для будущей развернутой военной спутниковой группировки за пределами геостационарной орбиты Земли. Точный состав полезной нагрузки ведомство пока не раскрывает, однако приоритетными задачами названы космическое наблюдение, навигация, связь и контроль обстановки в окололунном пространстве. Военные отдают предпочтение готовым или близким к коммерческому внедрению разработкам с минимальными техническими рисками, оснащенным искусственным интеллектом для длительной автономной работы и мощными двигателями для удержания орбиты.

Как отмечал начальник управления закупок перспективных программ Космических сил генерал-майор Стивен Перди, данный проект не должен стать долгосрочным научным экспериментом. Военные планируют заключить до пяти контрактов на предварительное проектирование в начале следующего года, а заявки от промышленности принимаются до 24 ноября. В Пентагоне интерес к лунной орбите объясняют необходимостью защиты национальных интересов США на фоне программы "Артемида" и растущей лунной активности Китая.

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