Компьютер научили находить скрытые предвестники сильных землетрясений

Ученые разработали алгоритм машинного обучения, способный самостоятельно выявлять аномальные изменения в поведении разломов перед мощными подземными толчками, пишет Earth.

Исследователи из Немецкого центра геонаук GFZ в Потсдаме вместе с коллегами из Италии и США протестировали программу на архивных сейсмических записях пяти разрушительных катастроф прошлого.

Разработчики не закладывали в систему готовые шаблоны тревожных сигналов. Вместо этого алгоритму предоставили стандартные каталоги с точным временем, координатами и силой тысяч небольших толчков, которые сейсмологи непрерывно фиксируют вокруг эпицентров.

Программа объединила мелкие толчки в так называемые "семейства" по сходству времени, места и магнитуды, а затем сгруппировала их по сотне физических параметров.

В трех случаях из пяти - перед землетрясениями в Турции в 2023 году, в итальянской Л'Акуиле в 2009 году и на севере Чили в 2014 году - алгоритм обнаружил редкие комбинации толчков. Эти аномалии проявились за недели и месяцы до основного удара: очаги плотнее сжимались в пространстве и сбрасывали необычно много механического напряжения.

При этом перед толчками в итальянском Аматриче в 2016 году и на японском полуострове Ното в 2024 году программа не зафиксировала никаких предупреждающих признаков. Авторы подчеркивают, что модель не называет точную дату будущей катастрофы, но может стать эффективным инструментом в системах оперативного мониторинга, отслеживая зоны, где геологический разлом начинает вести себя нетипично.

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