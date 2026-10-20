В США пенсионерку арестовали за блокировку робота-доставщика

78-летнюю жительницу Филадельфии задержали за систематические попытки помешать работе автономных курьеров компании Uber, пишет портал Gizmodo.

Инцидент произошел около рынка Ридинг-Терминал. Женщина перекрыла дорогу курьерскому роботу и отказалась пропускать его. Очевидцы вызвали полицию, однако активистка не подчинилась требованию офицеров освободить тротуар. В результате ее арестовали и предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

Задержанная заявила, что регулярно блокирует роботов и намерена продолжать свои акции. По ее мнению, подобные устройства лишают работы курьеров-людей, а блокировка прохода является ее законным правом на публичный протест.

Филадельфия уже не первый раз становится местом проявления агрессии к роботам. В 2015 году в городе уничтожили известного робота-путешественника HitchBOT, который до этого успешно проехал автостопом через Канаду, Германию и Нидерланды.

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