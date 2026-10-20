В США пенсионерку арестовали за блокировку робота-доставщика
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78-летнюю жительницу Филадельфии задержали за систематические попытки помешать работе автономных курьеров компании Uber, пишет портал Gizmodo.
Инцидент произошел около рынка Ридинг-Терминал. Женщина перекрыла дорогу курьерскому роботу и отказалась пропускать его. Очевидцы вызвали полицию, однако активистка не подчинилась требованию офицеров освободить тротуар. В результате ее арестовали и предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.
Задержанная заявила, что регулярно блокирует роботов и намерена продолжать свои акции. По ее мнению, подобные устройства лишают работы курьеров-людей, а блокировка прохода является ее законным правом на публичный протест.
Филадельфия уже не первый раз становится местом проявления агрессии к роботам. В 2015 году в городе уничтожили известного робота-путешественника HitchBOT, который до этого успешно проехал автостопом через Канаду, Германию и Нидерланды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2445057-v-ssha-pensionerku-arestovali-za-blokirovku-robota-dostavshchika/
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