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      Айгуль Берикова
      Автор

      Старые USB-кабели предложили использовать в быту и творчестве вместо свалки

      Опубликовано:

      USB-кабель
      USB-кабель. Иллюстративное фото: pexels.com

      Ненужные кабели для зарядки можно применить для создания дорожного набора, подвязки растений и поделок. Эксперты советуют дать им вторую жизнь, пишет Engadget.

      У многих людей дома скапливаются старые и неиспользуемые USB-кабели. Эксперты рекомендуют не спешить выкидывать их в мусор, а попытаться дать им вторую жизнь.

      Исправные провода можно превратить в отдельную зарядную станцию для дома или собрать из них специальный дорожный комплект. Потертые или устаревшие модели подойдут для питания светодиодной подсветки или небольших самодельных электронных устройств.

      Даже неисправные кабели могут пригодиться в быту. Медную жилу внутри провода можно использовать в саду для подвязки томатов и молодых деревьев. Из целых кабелей делают подвесы для комнатных растений, подставки под горячее, оригинальные ручки для выдвижных ящиков и брелоки для ключей.

      Использование старых проводов помогает уменьшить количество электронного мусора. Согласно отчету ООН Global E-waste Monitor, в 2022 году в мире было создано 62 миллиона тонн электронных отходов, из которых только 22,3% были правильно собраны и переработаны. Если кабель окончательно вышел из строя, его стоит сдать в специализированный пункт приема вторсырья.

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      Старые USB-кабели предложили использовать в быту и творчестве вместо свалки

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