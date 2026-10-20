Пользователи используют ИИ, чтобы сделать свои умные телевизоры снова глухими

Владельцы телевизоров применяют ИИ-агентов для удаления рекламы, слежки и предустановленного мусора со своих устройств, пишет TechCrunch.

Пользователи Smart TV начали применять ИИ-агентов, таких как Claude Code, чтобы заблокировать встроенную рекламу, отключить механизмы отслеживания данных и очистить интерфейс от предустановленного софта. Владельцы техники создают специальные скрипты, превращающие перегруженные операционные системы в минималистичные экраны без лишних функций.

Главной причиной нового тренда стало недовольство навязчивыми рекламными баннерами, сбором личной информации и медленной работой стандартных оболочек на базе Android TV и других платформ. С помощью запросов на понятном языке энтузиасты заменяют встроенные лаунчеры на сторонние альтернативы, такие как ATV Launcher, Projectivity Launcher или FLauncher, удаляя в некоторых случаях более двух десятков ненужных приложений.

Аналитики считают, что массовое распространение так называемого "вайб-кодинга" для очистки интерфейса способно нанести ощутимый удар по рекламной индустрии производителей телевизоров. Корпорации получают существенный доход не только от продажи оборудования, но и от показа рекламы и сбора пользовательских данных, поэтому растущий интерес к отключению этих систем может изменить баланс сил на рынке домашней электроники.

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