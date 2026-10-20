Что происходит, когда Apple Watch всегда на руке

Умные часы давно стали частью нашей повседневной жизни. Они помогают оставаться на связи, следить за активностью и решать небольшие задачи без смартфона. Но Apple Watch идут дальше — помогают замечать то, на что в обычной суете мы не всегда обращаем внимание.

Мы просыпаемся, работаем, куда-то спешим, тренируемся, отдыхаем и не всегда замечаем, что происходит с нами в течение дня. Новые Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 призваны помочь лучше понимать себя и свой ритм жизни.

Как вы себя чувствуете? Apple Watch знают с самого утра

Иногда даже прописанные врачами 8 часов сна не гарантируют бодрости. Бывает и наоборот: поспал меньше обычного, но проснулся отдохнувшим.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 дадут понять, нужно ли размяться или отправиться на пробежку либо еще посидеть за рабочим столом или полежать.

Новая функция Readiness анализирует сон, недавнюю активность, тренировочную нагрузку и показатели организма и выдает оценку готовности к новому дню от 0 до 10. А чтобы такая оценка была информативнее, часы собирают данные в течение дня, что помогает вам лучше отслеживать изменения в своем состоянии.

Например, один необычный день может ничего не значить. Но если вы регулярно видите, что после определенного режима сна или нескольких тренировок показатели меняются, это уже повод обратить внимание на свое здоровье.

Однако следить за активностью — только половина дела. Иногда самое сложное — просто продолжать, а на это не всегда хватает силы воли. Apple Watch помогают не бросить начатое: показывают прогресс, напоминают о движении и превращают закрытое кольцо активности в маленькую, но вполне ощутимую победу.

Когда видишь, что до цели осталось совсем немного, становится проще выйти на еще одну прогулку, пройти лишнюю тысячу шагов или закончить тренировку.

Свободные руки в любой момент

День у всех проходит по-разному: кто-то сидит в офисе, кто-то гуляет с ребенком, кто-то стоит в пробке. Представим, что обе руки у вас заняты, телефон где-то в кармане — и тут приходит сообщение или вам звонят.

Прелесть Apple Watch в том, что доставать смартфон ни в одном из этих случаев необязательно. На часах можно посмотреть уведомление, ответить на сообщение или принять звонок.

Та же история работает дома, в спортзале, на работе. На кухне удобно поставить таймер, во время тренировки — посмотреть свои показатели, а в офисе — не пропустить важную встречу: часы о ней напомнят.

Есть и еще одна приятная функция, которая быстро становится привычкой: покупки можно оплачивать прямо с Apple Watch. Не нужно искать телефон или кошелек — достаточно поднести часы к терминалу.

Когда каждая секунда на счету

Мы редко задумываемся о безопасности, пока все идет по плану. Но может возникнуть экстренная ситуация, когда понадобится быстро позвать на помощь — и Apple Watch с этим справятся. Чтобы позвонить близкому или вызвать экстренные службы, достаточно обратиться к голосовому помощнику Siri и сказать "Позвони маме" или "Позвони в полицию".

Если же случится серьезная автомобильная авария или сильное падение, Apple Watch распознают это и отправят экстренным контактам уведомление о происшествии и вашу геопозицию. Разумеется, лучше всего, чтобы эти функции никогда не пригодились, но знать, что они есть, — уже спокойнее.

Фото: сгенерировано при помощи ИИ / ChatGPT

Apple Watch Series 12 или Apple Watch Ultra 4

Различие между ними лучше всего описывается не списком характеристик, а образом жизни.

Apple Watch Series 12 — вариант для человека, которому нужны часы на каждый день: следить за активностью и сном, получать уведомления, тренироваться, пользоваться Siri, контролировать показатели здоровья и просто реже доставать смартфон.

Apple Watch Ultra 4 — для тех, кому хочется большего запаса прочности и автономности. Они подойдут людям, которые много тренируются, ходят в походы, путешествуют, занимаются водными видами спорта или просто хотят часы, способные выдерживать сложные условия.

Apple Watch Ultra 4 выдерживают до 50 часов обычного использования и до 45 часов в наиболее продолжительном режиме тренировок. У Apple Watch Series 12 заявлены до 24 часов обычного использования и до 10 часов при outdoor-тренировке.

То есть Apple Watch Ultra 4 не просто выглядят более спортивно. Больший запас батареи действительно меняет сценарии использования: можно отправиться на длительную активность и не думать о том, где найти розетку.

При этом главное у двух моделей общее: это не просто маленький экран на запястье, а незаметный верный помощник на весь день. После Apple Watch обычных часов уже не хватает — так быстро можно привыкнуть к их функционалу.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 уже доступны в магазинах авторизованных партнеров компании Apple: iSpace, , Mechta, Technodom, Evrika, Freedom Электроника, activ, Tele2, Beeline. Пора сделать свой выбор!

*На правах PR

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