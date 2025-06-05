"Шагающий" пылесос и уборка с ИИ: новинки от Dreame представили в Алматы

В Алматы представили новинку от Dreame - первый в мире пылесос с роботизированными "ножками", который умеет преодолевать пороги и ступени, передает NUR.KZ.

Так, алматинской публике представили пылесос из серии X50 – X50 Ultra Complete и X50 Master. Команда бренда продемонстрировала собравшимся гостям все преимущества новых моделей. Также были представлены возможности новинок в категории вертикальных пылесосов - пылесоса для сухой и влажной уборки Z20 AquaCycle Station, а также моющего пылесоса H15 Pro Heat.

Алекс Чжен. Фото: Dreame

“2025 год станет историческим поворотным моментом для Dreame. Мы не просто представляем новые категории — мы пересматриваем ожидания рынка", - отметил Алекс Чжен, генеральный директор Dreame в странах СНГ.

Технические характеристики X50 Ultra Complete и X50 Master и правда поражают своими инновациями. Это - робот-пылесосы нового поколения, созданные для бесперебойной и тщательной уборки в домах со сложной планировкой.

Робот-пылесос. Фото: Dreame

Уникальные выдвижные ножки с технологией ProLeap™ позволяют устройству преодолевать пороги и ступени до 6 см, а навигационная система VersaLift™ автоматически регулирует высоту сенсоров для навигации, обеспечивая доступ под низкую мебель до 9 см.

Эффективную очистку любых покрытий гарантирует мощная система Vormax™ с силой всасывания до 20 000 Па, а технология HyperStream™ двойного вращения позволяет легко справляться с пылью, мусором и волосами, при этом делая уборку тише и бережнее.

Робот-пылесос. Фото: Dreame

Интеллектуальный подход к разным типам загрязнений делает каждую уборку максимально результативной. При сухой уборке основная и боковая щетки опускаются для захвата пыли и шерсти, а швабра остается приподнятой, чтобы не намочить ковры.

Полный цикл автоматизирован благодаря системе AceClean™ DryBoard и станции PowerDock™ 8 в 1 с функциями самоочистки, стирки швабр горячей водой, их сушки, дозаправки и опустошения. Возможность подключения к водопроводу делает X50 Ultra Complete по-настоящему автономным, а интеллектуальная система OmniDirt™ сама определяет степень загрязнения и выбирает оптимальный режим работы.

Стоимость такого пылесоса составляет 729 990 тенге.

Робот-пылесос. Фото: Dreame

Что касается Dreame X50 Master, то он не не только включает в себя те же функции, что у и модели Ultra Complete, но и имеет компактные размеры. Модель оснащена небольшой базовой станцией высотой всего 24,9 см, что позволяет легко интегрировать ее в интерьер современных квартир. Она поддерживает автоматическую заправку водой и слив, автоматическое пополнение чистящего средства и зарядку на базе PowerDock™, а полная автоматизация уборки достигается возможностью проводить уборку до 100 дней без замены пылесборника.

Робот-пылесос Dreame X50 Master. Фото: Dreame

Это - отличный вариант для владельцев домашних животных, занятых семей или тех, кто хочет получить удовольствие от уборки без вмешательства человеческого труда, не жертвуя производительностью.

Стоимость этой модели составляет 769 990 тенге.

Кроме того, был представлен вертикальный моющий пылесос Dreame H15 Pro Heat – первый в мире пылесос в своей категории с интеллектуальной "рукой" DescendReach™, автоматически поднимающейся и опускающейся для минимизации разводов и эффективной уборки вдоль плинтусов и под мебелью.

Вертикальный пылесос. Фото: Dreame

Нагрев воды до 85 °C, благодаря системе ThermoRinse™, помогает справляться с въевшимися загрязнениями, а технология ThermoTub™ обеспечивает глубокую очистку и сушку щетки после уборки при 100 °C. Уровень загрязнения отслеживается RGB-датчиком, который автоматически выбирает один из трёх режимов очистки.

Вертикальный пылесос. Фото: Dreame

Мощность всасывания до 22 000 Па и время автономной работы до 72 минут позволяют проводить тщательную уборку на любых поверхностях. Корпус пылесоса раскладывается на 180° для уборки в труднодоступных местах, а само управление возможно даже через мобильное приложение. Защита от спутывания волос, плавное движение и тройная система защиты от бактерий делают использование устройства удобным и безопасным.

Стоимость модели составляет 399 990 тенге.

Вертикальный пылесос. Фото: Dreame

Еще одна новинка - беспроводной пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Z20 AquaCycle Station, который оснащен функцией автоматического удаления пыли, гарантирующей до 100 дней автономного сбора мусора и пыли в мешке. Система AquaCycle™ для влажной уборки обеспечивает эффективное и гигиеничное очищение полов без избыточной влаги. Мощность всасывания 250AW, фильтрация HEPA H14 и умное определение загрязнений обеспечивают непревзойденную чистоту, а насадка Omni-Brush с технологией CelesTect™ выявляет даже самые мелкие частицы пыли.

Пылесос может работать до 90 минут на одной зарядке, а его аксессуары удобно хранятся на специальной подставке. С автоматическим зарядным устройством и легким обслуживанием этот пылесос станет незаменимым помощником по дому.

Стоит отметить, что Dreame быстрыми шагами идет к тому, чтобы стать одним из лучших производителей не только пылесосов, но и крупной бытовой техники. Модели X50 Ultra Complete и X50 Master имеет много новых функций и улучшенных характеристик по сравнению с предыдущими версиями.

Технологический путь Dreame начался в 2017 году с новаторской работы над высокоскоростными цифровыми двигателями. Компания органично сочетает в своих продуктах функциональность и эстетику дизайна посредством сотрудничества с ведущими дизайн-институтами по всему миру, достигая гармоничного слияния передовых технологий и уютного образа жизни.