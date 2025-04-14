ИИ-революция для работы и творчества: наш опыт использования Xiaomi 15

Редакция NUR.KZ протестировала новый Xiaomi 15 в рабочих условиях. И теперь мы расскажем, как его искусственный интеллект упрощает жизнь журналистам, блогерам и всем, кто ценит умные технологии.

Эпоха искусственного интеллекта (ИИ) отличается тем, что его применяют в самых разных устройствах: от гаджетов до автомобилей и даже в промышленных технологиях.

И хотя почти все производители электронной техники заявляют о внедрении ИИ в свои продукты, но мало кто понимает, в чем именно выражаются способности такого помощника.

Нам удалось проверить реальные функции искусственного интеллекта в своей работе, применяя новый Xiaomi 15 – это компактный, но мощный флагманский смартфон с тройной камерой Leica. Он работает на новейшей Xiaomi HyperOS 2 с расширенными возможностями искусственного интеллекта.

И теперь мы можем с уверенностью сказать, что ИИ – это самый настоящий ассистент, с которым обязательно нужно познакомиться и подружиться. Но сначала кратко о дизайне и характеристиках новинки.

Компактность без компромиссных решений

Новый смартфон Xiaomi 15 оказался таким же по размеру, как и предыдущая модель – 6,36 дюймов.

Коробка, чехол и смартфон Xiaomi 15. Фото: NUR.KZ

Устройство удобно держать одной рукой и ею же выполнять различные задачи. Он стал легче и прочнее благодаря алюминиевой рамке. Но функциональность остается флагманской: целых 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ памяти и процессор Snapdragon 8 Elite.

CrystalRes AMOLED-дисплей с разрешением 2670×1200 и технологией LIPO имеет тонкие рамки и максимальную частоту в 120 Гц, что выдает яркую и довольно плавную картинку.

В то же время автономность оказалась впечатляющей – его хватает на полный рабочий день в 9-10 часов. Поддерживается быстрая зарядка на 90 Вт.

Задняя поверхность Xiaomi 15 из матового стекла. Фото: NUR.KZ

Поверхность смартфона матовая (задняя панель из стекла), поэтому на ощупь и на вид он кажется довольно стильным и приятным. Не остаются следы от пальцев, но новинка стала чуть более скользкой.

Комплектный матовый чехол черного цвета, поэтому он также смотрится довольно интересно.

А теперь разберем более интересные характеристики, которые особенно приятно нас удивили.

Xiaomi HyperOS 2: когда ИИ становится реальным помощником

С первой минуты использования Xiaomi 15 удивляет своей практичностью. Операционная система Xiaomi HyperOS 2 – это не просто оболочка, а полноценный ИИ-ассистент.

Например, встроенное приложение «Заметки» стало настоящим интеллектуальным редактором: оно записывает аудио и одновременно конспектирует живую речь в текст, различая и разделяя голоса спикеров с высокой точностью.

Также он может перевести полученный текст в один клик на множество языков. И такие же функции доступны в приложении "Диктофон".

Например, аудиозапись интервью со спикером длительностью в 7 минут ИИ не просто расшифровал с разделением на голоса говорящих лиц, но и превратил в структурированный краткий конспект для материала всего за пару минут.

Функции ИИ по созданию текста и обработки аудиозаписей на Xiaomi 15. Скриншоты: NUR.KZ

Также он перевел расшифровку и конспект на английский – а все это является реальной экономией часов работы и очень удобно при проведении интервью.

Дополнительно приложение суммирует длинные тексты, выделяя ключевые тезисы, исправляя грамматику и предлагая варианты стилистики, а также может расширить текст на основе заметок и тезисов пользователя – все это полезно для быстрого написания постов в соцсетях, новостных статей и записи лекций.

А для онлайн-переговоров с иностранцами есть ИИ-переводчик, который автоматически создает субтитры на нужном языке для быстрого и эффективного общения.

Дополнительно полезными оказались функции ИИ-редактора фото в галерее.

Например, при съемке спикера или знаменитости на мероприятии кто-то может "влезть" в один единственный кадр, который удалось поймать. А ИИ-ластик позволяет удалить объект и сохранить нужную фотографию.

Исправление кадра на Xiaomi 15 с помощью ИИ-ластика. Фото: NUR.KZ

Помимо этого, приятно удивили функции и возможности съемки новинки от Xiaomi, которые станут особенно полезными для блогеров и мобилографов.

Камера с ИИ: профессиональные фильмы и фото на смартфон

Тройная камера от Leica имеет основной объектив Leica Summilux с датчик Light Fusion 900 с широким динамическим диапазоном, 60-мм плавающий телефото объектив Leica на 50 Мп и 14-мм сверхширокоугольную камеру.

Все это позволяет раскрыть возможности съемки: например, можно выбирать настраиваемые фокусные расстояния от 23 до 85 мм в зависимости от режима, что позволяет получать качественные фото и видео с увеличением.

При этом доступно несколько режимов фотосъемки, в которых настройку параметров обеспечивает ИИ, что довольно удобно для рядовых пользователей – выбрал нужное и просто сфотографировал.

Так, портретный режим для основной камеры имеет две готовые установки:

Мастер – для элегантных фотографий с улучшениями;

Leica портрет – для фото с естественным реализмом.

А селфи-камера на 32 Мп имеет фокусное расстояние 22 мм и цифровую стабилизацию, включая видеосъемку в 4К и 60 FPS.

Селфи получаются довольно красочными и с эффектом "боке", который настраивается под нужный уровень размытия в уже сделанном кадре. И можно редактировать фото с помощью ИИ – например, убрать людей из селфи.

Улучшение селфи на Xiaomi 15 с помощью ИИ-ластика. Фото: NUR.KZ

В рабочих задачах особенно полезными оказались режимы:

«Быстрая съемка» – можно снимать объект в движении без размытия и с сохранением деталей даже в уличных условиях. Например, когда нужно поймать в кадре спикера, спортсмена или авто в движении;

«Документы» – помогает отсканировать текст с фотографий, исправляет искажения и конвертирует их в PDF для быстрой отправки;

«Ночь» – сохраняется детализация кадра и различие ярких цветов.

Так, яркие источники света ночью не искажают детализацию других объектов, а цвета передаются очень красочно и реалистично.

Съемка в ночном и обычном режимах на Xiaomi 15. Фото: NUR.KZ

При этом даже обычный режим выдает достаточно интересное и красивое фото в условиях недостаточной освещенности. А режим "Ночь" способствует большему сбору света, не размывая детали.

Для блогеров и любителей видеосъемки доступны форматы 8К (30 FPS) и 4К (60 FPS). Также имеется режим Master Cinema (доступен для 4К в 30 FPS), который передает более насыщенные детали, блики и тени в диапазоне HDR.

А для профессиональной видеосъемки есть режим «Режиссер» – он раскрывает возможности студийного создания фильма с профессиональной настройкой параметров видео. Дополнительно можно подключить сразу несколько смартфонов или планшетов в единую систему, чтобы вести одновременную съемку с разных ракурсов.

Таким образом, новый смартфон Xiaomi 15 оказался действительно полезным помощником в рабочих задачах. Он по-настоящему раскрывает возможности ИИ, которые нужно обязательно освоить для повышения своей эффективности и экономия времени.

Это идеальный выбор для журналистов, студентов, блогеров и мобилографов, а также для любителей видео и фотосъемки.

Xiaomi 15 – не просто гаджет, а персональный ассистент с искусственным интеллектом, который действительно работает вместе с пользователем.