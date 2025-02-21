Электрокар впервые перелетел через припаркованную машину (видео)

Американская компания Alef Aeronautics протестировала свой летающий электромобиль - в Сети появились кадры, как разработка компании пролетает через припаркованную машину.

Калифорнийский стартап утверждает, что он близок к созданию летающего автомобиля, о котором многие мечтали, опубликовало кадры NBC News.

Также появились кадры испытаний в городских условиях.

По информации Electrek, компания-разработчик Alef Aeronautics заявляет, что были впервые опубликованы кадры, когда автомобиль едет и вертикально взлетает.

Подчеркивается что ранее были показаны полеты на привязи, взлет автомобилей со взлетной полосы и взлет летающих такси.

Издание отмечает, что для проведения теста дорогу все же перекрыли в целях безопасности.

На официальном сайте компании говорится, что в 2015 году пришла идея создать летающий автомобиль. В том же году был создан первый чертеж, а в 2016 - субмастабный прототип. Его продемонстрировали инвесторам.

В 2018 году создан первый полноразмерный прототип.