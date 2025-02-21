Электрокар впервые перелетел через припаркованную машину (видео)
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Американская компания Alef Aeronautics протестировала свой летающий электромобиль - в Сети появились кадры, как разработка компании пролетает через припаркованную машину.
Калифорнийский стартап утверждает, что он близок к созданию летающего автомобиля, о котором многие мечтали, опубликовало кадры NBC News.
Также появились кадры испытаний в городских условиях.
По информации Electrek, компания-разработчик Alef Aeronautics заявляет, что были впервые опубликованы кадры, когда автомобиль едет и вертикально взлетает.
Подчеркивается что ранее были показаны полеты на привязи, взлет автомобилей со взлетной полосы и взлет летающих такси.
Издание отмечает, что для проведения теста дорогу все же перекрыли в целях безопасности.
На официальном сайте компании говорится, что в 2015 году пришла идея создать летающий автомобиль. В том же году был создан первый чертеж, а в 2016 - субмастабный прототип. Его продемонстрировали инвесторам.
В 2018 году создан первый полноразмерный прототип.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2222553-elektrokar-vpervye-pereletel-cherez-priparkovannuyu-mashinu-video/