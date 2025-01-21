Продажи iPhone в Китае сократились на 18% в последнем квартале 2024 года

Продажи iPhone в Китае сократились на 18% в четвертом квартале 2024 года, уступив лидерство местной компании Huawei, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно данным Counterpoint Research, такое значительное снижение стало серьезным ударом для Apple на втором по важности рынке после США. Ранее популярные флагманские модели Apple уступили лидерство Huawei Technologies, которая вернула себе первую позицию на китайском рынке смартфонов.

В течение квартала Apple заняла третье место, удерживая около одной шестой части рынка. Спад продаж в Китае привел к глобальному падению реализации iPhone на 5% в одном из важнейших для компании периодов покупок.

По словам аналитика Counterpoint Research Мэнмэна Чжана, Huawei увеличила продажи на 15,5% по сравнению с прошлым годом благодаря успеху серий Nova 13 среднего сегмента и Mate 70 премиум-класса. Это первый раз после американских санкций, когда Huawei удалось восстановить доминирующую позицию.