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Amazon представит на рынок новый чип Trainium3 в 2025 году

Опубликовано:

Amazon лого
Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Amazon представила новый чип Trainium3, который, по данным компании, обеспечивает более высокую скорость работы и улучшенную энергоэффективность, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Этот чип станет первым продуктом Amazon, созданным с использованием передовой 3-нанометровой технологии производства полупроводников, что дает значительные преимущества в производительности и снижении энергопотребления. Ожидается, что первые чипы Trainium3 поступят в продажу в конце следующего года.

Серверы UltraServers на основе Trainium3 будут в четыре раза быстрее, чем предыдущие модели, работающие на Trainium2, что позволит клиентам быстрее разрабатывать модели и добиваться высокой производительности в режиме реального времени. Trainium2, который уже доступен для использования, превосходит предыдущие версии чипов Amazon в четыре раза.

Новые экземпляры Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) на базе Trainium2 предлагают на 30–40% более высокую производительность и оснащены 16 чипами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2195967-amazon-predstavit-na-rynok-novyy-chip-trainium3-v-2025-godu/

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