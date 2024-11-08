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Baidu планирует выпустить "умные" очки со встроенным ИИ

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Девочка в "умных" очках
"Умные очки". Иллюстративное фото: pixabay.com

Компания Baidu готовится представить рынку очки со встроенным помощником на базе искусственного интеллекта, которые составят конкуренцию очкам Meta Ray-Ban, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Baidu, один из лидеров технологического сектора Китая, готовится представить свои "умные" очки с встроенным помощником на базе искусственного интеллекта. Гаджет будет продемонстрирован на ежегодном мероприятии Baidu World в Шанхае на следующей неделе.

Как отмечают источники, очки будут оснащены встроенными камерами для записи фото и видео, а также смогут поддерживать голосовое взаимодействие с пользователем благодаря модели искусственного интеллекта Ernie Foundation от Baidu.

Мировые технологические компании стремятся извлечь выгоду из новых разработок на базе ИИ. В этом году Meta выпустила "умные" очки, созданные совместно с Ray-Ban от EssilorLuxottica SA.

Meta отметила, что высокий спрос на гаджет уже превосходит текущие возможности поставок, а эксперты EssilorLuxottica считают, что такие продукты могут стимулировать рост продаж компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2184842-baidu-planiruet-vypustit-umnye-ochki-so-vstroennym-ii/

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