Bloomberg: Apple изучает возможность выхода на рынок "умных" очков

Apple изучает возможность выхода на рынок смарт-очков, проводя внутреннее исследование продуктов, представленных в настоящее время на рынке, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, инициатива под кодовым названием Atlas стартовала на прошлой неделе и включает в себя сбор отзывов от сотрудников Apple об умных очках других брендов, которые сейчас представлены на рынке.

Исследования проводятся командой Apple Product Systems Quality, частью подразделения аппаратной инженерии.

"Тестирование и разработка продуктов очень важны для будущего Apple. Вот почему мы ищем участников, которые присоединятся к нам в предстоящем исследовании о современных смарт-очках", — говорится в письме, которое получили сотрудники Apple.