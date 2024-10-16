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Apple анонсировала первое с 2021 года обновление линейки iPad Mini

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Девушка с iPad
Девушка с iPad. Иллюстративное фото: pexels.com

Apple анонсировала обновленный iPad mini — первое обновление самой маленькой модели планшета компании из Купертино с 2021 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Новый iPad mini оснащен более мощным процессором A17 Pro, таким же, как и в iPhone 15 Pro, выпущенном в прошлом году. Благодаря этому чипу планшет поддерживает Apple Intelligence, новый набор функций искусственного интеллекта, который начнёт распространяться среди пользователей уже в этом месяце.

В третьем финансовом квартале сегмент iPad показал наибольший рост среди всех продуктов Apple, увеличившись на 24% в годовом исчислении. Это произошло после того, как компания впервые с 2022 года представила обновленные модели iPad.

Компактный iPad mini с 8,3-дюймовым экраном привлекает пользователей, которым необходим удобный планшет для чтения книг и создания заметок. Новинка поддерживает новейший Apple Pencil Pro, выпущенный ранее вместе с iPad Pro.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2174919-apple-anonsirovala-pervoe-s-2021-goda-obnovlenie-lineyki-ipad-mini/

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