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Apple представила iPhone 16 и другие устройства

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Логотип Apple на экране смартфона
Логотип Apple. Иллюстративное фото: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

В компании Apple сообщили о выходе нового iPhone 16, iPhone 16 Plus и версий Pro, а также презентовали ряд других обновленных гаджетов - часов и наушников, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

В начале презентации были представлены часы Apple Watch Series 10. По словам Джеффа Уильямса, главного операционного директора компании, новый корпус модели сделали самым тонким, а экран самым широким в истории Apple Watch.

Apple Watch Series 10
Apple Watch Series 10. Скриншот: youtube.com/@Apple

Кроме того, устройство заряжается быстрее, чем предыдущая модель. Часы выпускаются в черном цвете, в цвете розового золота и серебра.

Гаджет может определять апноэ во сне. Сообщается, что функция ожидает разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В случае одобрения будет доступна в конце этого месяца.

Цена Apple Watch Series 10 - от 399 долларов. Устройство уже доступно для предзаказа и поступит в продажу 20 сентября.

В компании также презентовали наушники AirPods 4, обновленные AirPods Max и AirPods Pro второго поколения.

Цена AirPods 4 - 129 долларов, а AirPods 4 с функцией активного шумоподавления - 179 долларов. Модели поступят в продажу 20 сентября. AirPods Max 2 выпустят с разъемом USB-C.

По словам гендиректора Тима Кука, iPhone 16 "знаменует собой начало новой захватывающей эры", в частности, благодаря Apple Intelligence.

Новые iPhone
Новые iPhone. Скриншот: youtube.com/@Apple

Новая линейка включает в себя два устройства, которые будут отличаться по размеру - iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Размер дисплеев - 6,1" и 6,7". Гаджеты будут доступны в пяти цветах.

В 16-м iPhone появятся новые кнопки. Первая - это настраиваемая кнопка Action Button, вторая - для легкого доступа к камере. Еще одно нововведение: пользователи смогут получать информацию об окружающих их предметах или объектах - надо просто навести на них камеру.

Стоимость iPhone 16 - 799 долларов, iPhone 16 Plus - 899 долларов.

Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, то размер дисплеев обоих устройств равен 6,3" и 6,9" соответственно. Гаджеты отличаются самым продолжительным временем автономной работы среди всех iPhone. Их выпустят в четырех цветах: белый титан, темный титан, натуральный титан и пустынный титан в коричневом цвете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2159358-apple-predstavila-iphone-16-i-drugie-ustroystva/

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