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Apple покинула пятерку самых популярных производителей смартфонов в Китае

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Магазин Apple
Магазин Apple. Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Apple покинула пятерку крупнейших поставщиков смартфонов в Китае из-за того, что клиенты стали предпочитать устройства китайских компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно новому отчету, доля рынка Apple в Китае сократилась до 14% во втором квартале 2024 года по сравнению с 15% в первом квартале и 16% за аналогичный период прошлого года.

По подсчетам CNBC, производитель iPhone являлся третьим по величине поставщиком смартфонов во втором квартале 2023 года. В этом году Apple опустилась на шестое место с объемом поставок около 9,7 млн устройств за квартал.

"Это первый квартал в истории, когда поставщики из Китая доминируют в первой пятерке самых популярных брендов", — сказал Лукас Чжун, аналитик Canalys.

Эксперт отметил, что стратегия китайских поставщиков заключается в тесном сотрудничестве с местными цепочками поставок, а также в улучшении аппаратных и программных функций устройств. Так, последняя модель Honor Magic V3, использующая GenAI, значительно улучшила пользовательский опыт использования складных устройств.

Первую строчку самых популярных брендов смартфонов в Китае занимает Vivo. За ней следуют Oppo, Honor, Huawei и Xiaomi.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2140122-apple-pokinula-pyaterku-samyh-populyarnyh-proizvoditeley-smartfonov-v-kitae/

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