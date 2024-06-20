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Очки видеонаблюдения могут появиться у казахстанских полицейских

Опубликовано:

Камера фиксации нарушений
Камера фиксации нарушений. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Камеры видеонаблюдения стали производить в Алматы. Более того, производители обещают, что в будущем смогут производить очки видеонаблюдения для патрульных полицейских и БПЛА, передает NUR.KZ.

Так, в Алматы стартовало производство стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. Располагается завод в Медеуском районе города.

Камера фиксации нарушений
Камера фиксации нарушений. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отмечается, что это - локализация турецкого производителя, и теперь в южном мегаполисе Казахстана будут выпускать 600 комплектов мобильных комплексов. В следующем году производство вырастет до 1 тысячи мобильных и столько же - стационарных комплексов в год.

Производство камер фиксации нарушений
Производство камер фиксации нарушений. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продукцию будут использовать для нужд общественного транспорта и автомашин экстренных служб - скорой помощи, противопожарных служб, полиции и других.

Камера фиксации нарушений
Камера фиксации нарушений. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказали в компании Alatau Smart Technology Kazakhstan, в перспективе планируется расширить ассортимент производимой продукции и внедрять технологии БПЛА (беспилотные летательные аппараты), очки видеонаблюдения для патрульных полицейских, жетоны для пеших патрульных и прочие ноу-хау в области технологического трансферта.

Камера фиксации нарушений
Камера фиксации нарушений: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2120907-ochki-videonablyudeniya-mogut-poyavitsya-u-kazahstanskih-policeyskih/

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