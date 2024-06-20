Очки видеонаблюдения могут появиться у казахстанских полицейских
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Камеры видеонаблюдения стали производить в Алматы. Более того, производители обещают, что в будущем смогут производить очки видеонаблюдения для патрульных полицейских и БПЛА, передает NUR.KZ.
Так, в Алматы стартовало производство стационарных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. Располагается завод в Медеуском районе города.
Отмечается, что это - локализация турецкого производителя, и теперь в южном мегаполисе Казахстана будут выпускать 600 комплектов мобильных комплексов. В следующем году производство вырастет до 1 тысячи мобильных и столько же - стационарных комплексов в год.
Продукцию будут использовать для нужд общественного транспорта и автомашин экстренных служб - скорой помощи, противопожарных служб, полиции и других.
Как рассказали в компании Alatau Smart Technology Kazakhstan, в перспективе планируется расширить ассортимент производимой продукции и внедрять технологии БПЛА (беспилотные летательные аппараты), очки видеонаблюдения для патрульных полицейских, жетоны для пеших патрульных и прочие ноу-хау в области технологического трансферта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2120907-ochki-videonablyudeniya-mogut-poyavitsya-u-kazahstanskih-policeyskih/