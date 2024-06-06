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Илон Маск выбрал город для строительства суперкомпьютера "Гигафабрика вычислений"

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Стало известно, что крупнейший в мире суперкомпьютер для стартапа Илона Маска xAI будет построен в Мемфисе, штат Теннесси, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Тед Таунсенд, президент Большой палаты Мемфиса, частной организации, занимающейся привлечением бизнес-инвестиций в развитие города, сообщил, что Илон Маск выбрал Мемфис для строительства крупнейшего в мире суперкомпьютера, получившего название "Гигафабрика вычислений".

"Это предприятие может стать крупнейшей многомиллиардной инвестицией в истории города Мемфис", — заявил Таунсенд.

Он также отметил, что в настоящее время Илон Маск обсуждает с властями штата планы по строительству комплекса для суперкомпьютера. Власти Мемфиса, в свою очередь, готовы предоставить стартапу xAI налоговые льготы. Сумма, которая будет потрачена на строительство "Гигафабрики вычислений", пока не озвучивается.

В мае стало известно, что стартап xAI привлек 6 млрд долларов инвестиций, которые, как ожидается, будут направлены на строительство суперкомпьютера. Это устройство необходимо для предоставления вычислительных мощностей разработкам xAI, связанным с искусственным интеллектом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2113161-ilon-mask-vybral-gorod-dlya-stroitelstva-superkompyutera-gigafabrika-vychisleniy/

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