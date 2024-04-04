Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Bloomberg: Apple может начать разрабатывать роботов для дома

Опубликовано:

Человек перед зданием Apple
Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto / Barcroft Media via Getty Images

Следующим масштабным проектом Apple может стать разработка роботов, помогающих потребителям справляться с ежедневными задачами, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщают источники Bloomberg, в настоящее время инженеры Apple изучают возможность создания мобильного робота, которого можно будет использовать в повседневной жизни. Сообщается, что производитель iPhone уже разработал усовершенствованное настольное домашнее устройство, которое использует роботизированный дисплей.

Хотя данная разработка находится на начальной стадии, и неясно, будут ли продукты в конечном итоге выпущены, Apple испытывает давление акционеров.

Компании срочно необходимо найти новые источники дохода. В феврале компания свернула проект по производству электромобилей, и ожидается, что продвижение очков смешанной реальности займет годы, прежде чем они принесут крупный доход.

С помощью робототехники Apple сможет открыть для себя рынок бытовой техники и извлечь выгоду из достижений в области искусственного интеллекта. Но пока неясно, какой подход может использовать компания. По данным источников, за последние годы компания неоднократно отказывалась от идеи разработки роботов, а потом возвращалась к ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2078696-bloomberg-apple-mozhet-nachat-razrabatyvat-robotov-dlya-doma/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.