Bloomberg: Apple может начать разрабатывать роботов для дома

Следующим масштабным проектом Apple может стать разработка роботов, помогающих потребителям справляться с ежедневными задачами, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, в настоящее время инженеры Apple изучают возможность создания мобильного робота, которого можно будет использовать в повседневной жизни. Сообщается, что производитель iPhone уже разработал усовершенствованное настольное домашнее устройство, которое использует роботизированный дисплей.

Хотя данная разработка находится на начальной стадии, и неясно, будут ли продукты в конечном итоге выпущены, Apple испытывает давление акционеров.

Компании срочно необходимо найти новые источники дохода. В феврале компания свернула проект по производству электромобилей, и ожидается, что продвижение очков смешанной реальности займет годы, прежде чем они принесут крупный доход.

С помощью робототехники Apple сможет открыть для себя рынок бытовой техники и извлечь выгоду из достижений в области искусственного интеллекта. Но пока неясно, какой подход может использовать компания. По данным источников, за последние годы компания неоднократно отказывалась от идеи разработки роботов, а потом возвращалась к ней.