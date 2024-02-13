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Stellantis добавит зарядные порты от Tesla в свои электрокары

Опубликовано:

Электромобиль заряжается
Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Stellantis, материнская компания Jeep и Chrysler, заявила, что некоторые ее электрокары будут иметь зарядный порт, предложенный Tesla, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По данным компании, в следующем году некоторые электромобили с аккумуляторной батареей будут иметь Североамериканский стандарт зарядки (NACS).

Stellantis также предоставит адаптеры для автомобилей с портом комбинированной системы зарядки (CCS), чтобы водители в Северной Америке могли воспользоваться набирающими популярность портами NACS.

NACS, также известный как SAE J3400, представляет собой разъем, разработанный Tesla. Заявление Stellantis является большой победой для Tesla, которая работает над тем, чтобы сделать NACS отраслевым стандартом.

Стремясь стандартизировать всю систему, в ноябре 2022 года компания сделала технологию портов для зарядных станций доступной для автопроизводителей автомобилей по всему миру.

"Клиенты выигрывают, когда отрасль переходит на единые стандарты. Мы рады объявить о нашей поддержке и внедрении разъема SAE J3400, который станет важной вехой для всех клиентов на пути к доступной и бесперебойной зарядке", — заявил Рикардо Стаматти, старший вице-президент по глобальной энергетике и руководитель Stellantis.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2060669-stellantis-dobavit-zaryadnye-porty-ot-tesla-v-svoi-elektrokary/

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