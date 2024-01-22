Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Panasonic отложила планы по строительству завода аккумуляторов для Tesla в США

Опубликовано:

Электромобиль стоит на зарядке
Электромобиль. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Panasonic Energy отложила планы по строительству третьего завода по производству аккумуляторов в Северной Америке из-за падения спроса на электрокары, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Подразделение Panasonic Energy, занимающееся выпуском аккумуляторов и являющееся одним из основным поставщиков Tesla, ранее заявляло, что намерено принять решение о строительстве завода к концу марта. Однако генеральный директор Panasonic Holdings Юки Кусуми заявил, что решение будет принято только тогда, когда для этого наступит подходящее время.

"Я продолжаю говорить, что нам нужно подумать о тщательном повышении производительности, прежде чем открывать третье предприятие", — заявил он.

Комментарии прозвучали на фоне признаков снижения спроса на электромобили в США, что побудило некоторых автопроизводителей, в том числе General Motors и Ford, отказаться от текущих производственных планов.

Panasonic Energy уже имеет завод в Неваде и начала строительство второго завода в Канзасе. В декабре компания заявила, что Оклахома, где должен был появиться третий завод, больше не является идеальной локацией с точки зрения Panasonic Energy.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2056727-panasonic-otlozhila-plany-po-stroitelstvu-zavoda-akkumulyatorov-dlya-tesla-v-ssha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.