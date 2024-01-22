Panasonic отложила планы по строительству завода аккумуляторов для Tesla в США

Panasonic Energy отложила планы по строительству третьего завода по производству аккумуляторов в Северной Америке из-за падения спроса на электрокары, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Подразделение Panasonic Energy, занимающееся выпуском аккумуляторов и являющееся одним из основным поставщиков Tesla, ранее заявляло, что намерено принять решение о строительстве завода к концу марта. Однако генеральный директор Panasonic Holdings Юки Кусуми заявил, что решение будет принято только тогда, когда для этого наступит подходящее время.

"Я продолжаю говорить, что нам нужно подумать о тщательном повышении производительности, прежде чем открывать третье предприятие", — заявил он.

Комментарии прозвучали на фоне признаков снижения спроса на электромобили в США, что побудило некоторых автопроизводителей, в том числе General Motors и Ford, отказаться от текущих производственных планов.

Panasonic Energy уже имеет завод в Неваде и начала строительство второго завода в Канзасе. В декабре компания заявила, что Оклахома, где должен был появиться третий завод, больше не является идеальной локацией с точки зрения Panasonic Energy.