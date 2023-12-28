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Apple все-таки сможет импортировать "умные" часы в США

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Apple Watch на руке мужчины
Apple Watch. Иллюстративное фото: ustin Sullivan/Getty Images

У Apple все-таки появится возможность продавать новые модели "умных" часов на территории США. Этому способствует решение апелляционного суда, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Апелляционный суд США временно отменил запрет на импорт в США моделей Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9. Это последний виток в многолетнем патентном споре между Apple и компанией по производству медицинского оборудования Masimo.

В 2020 году Masimo подала в суд на Apple за использование технологии измерения уровня кислорода в крови в "умных" часах Apple Watch. По данным Masimo, данная технология слишком похожа на световой пульсоксиметр, используемый в аналогичном оборудовании Masimo.

Иск не был удовлетворен, однако представители компании по производству медоборудования подали жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC), которая ввела запрет на импорт часов в США с заводов-изготовителей, расположенных в других странах.

До Рождества на это решение могла наложить вето администрация президента США Джо Байдена, однако офис президента не сделал этого. 27 декабря Apple подала жалобу в апелляционный суд, которая была удовлетворена.

Пока компания никак не прокомментировала решение суда, однако данное событие означает, что в настоящее время Apple может продолжать импортировать "умные" часы на территорию США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2053052-apple-vse-taki-smozhet-importirovat-umnye-chasy-v-ssha/

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