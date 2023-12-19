Apple приостановила продажи Apple Watch из-за проблем с патентом

Apple приостановила продажу "умных" часов Watch после того, как компания проиграла суд о нарушении патентных прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Производитель iPhone заявил, что прекратит продажи двух новейших моделей Apple Watch, Series 9 и Ultra 2 в США. На сайте компании продажи прекратятся уже 21 декабря, а в розничных магазинах "умные" часы от Apple можно будет купить до 24 декабря.

В октябре Комиссия по международной торговле США издала приказ об ограниченном исключении из продажи этих продуктов, пригрозив компании ввести запрет на импорт данных устройств.

При этом еще в январе суд установил, что датчик, измеряющий уровень кислорода в крови, установленный в Apple Watch, был запатентован компанией-производителем медустройств Masimo.

Apple подала апелляцию на решение Комиссии по международной торговле. В настоящее время компания ожидает результатов проверки администрации президента Джо Байдена. В данной ситуации президент имеет право наложить вето на запрет Комиссии.

Американские президенты редко пользуются этим правом, однако в 2013 году Барак Обама наложил вето на решение Комиссии, разрешив импорт iPhone, несмотря на то, что Apple проиграла суд против Samsung. Если администрация Байдена не встанет на сторону Apple, компании придется модифицировать программное обеспечение своих "умных" часов.