SpaceX получила одобрение на новый запуск Starship

Космическая компания Илона Маска SpaceX получила одобрение регуляторов США на второй запуск ракеты Starship. Это произошло спустя семь месяцев после первого запуска, передает Bloomberg.

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Федеральное управление гражданской авиации США восстановило лицензию SpaceX на запуск Starship. В заявлении регулятора говорится, что SpaceX выполнила все требования безопасности, защиты окружающей среды, политики и финансовой ответственности. SpaceX подала заявку и получила разрешение на один полет, добавили в агентстве.

В SpaceX сообщили, что планируют провести летные испытания в пятницу, 17 ноября, в 7 часов утра по местному времени со своей площадки в Бока-Чика, штат Техас.

Starship, самая большая и мощная ракета из когда-либо созданных, является воплощением амбиций основателя SpaceX Илона Маска по освоению космического туризма. Starship также планируют использовать для запуска спутников компании Starlink следующего поколения, призванных увеличить пропускную способность программы "Интернет из космоса".

Первый испытательный полет ракеты состоялся 20 апреля 2023 года и закончился неудачей. Ракета успешно взлетела, однако позже произошел отказ двигателей. Это побудило команду SpaceX взорвать свою ракету. Одобрение регуляторов, полученное в ноябре, является важнейшей новостью для компании.