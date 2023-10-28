Некоторые модели Apple Watch могут запретить ввозить в США

Apple может столкнуться с потенциальным запретом на импорт "умных" часов Apple Watch из-за того, что компанию обвинили в нарушении патентных прав конкурентов, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Федеральное торговое агентство США заявило, что Apple нарушила патентное право другой технологической компании. Это заявление может привести к запрету на импорт некоторых моделей "умных" часов Apple Watch.

Речь идет о компании Masimo, разрабатывающей технологии для медицинских целей. Еще в 2021 году компания подала жалобу в Комиссию по международной торговле США, заявляя, что Apple нарушила патентное право Masimo. Нарушением, по данным компании, является внедрение в Apple Watch технологии, позволяющей измерять уровень кислорода в крови. Ранее, в 2020 году, Apple добавила пульсоксиметр в новые модели Apple Watch.

Спустя два года комиссия установила, что Apple нарушила торговое законодательство США, и издала приказ об ограниченном запрете на импорт в США некоторых моделей часов Apple Watch. У администрации президента Джо Байдена есть 60 дней, чтобы отменить решение торговой комиссии.

Есть несколько способов, благодаря которым Apple может обойти запрет. Во-первых, компания может исключить данные функции из своих устройств. Во-вторых, компания может договориться с Masimo. Однако это вряд ли произойдет, поскольку Apple собирается оспорить решение Комиссии, заявляя, что Masimo в свою очередь разработали часы, которые копируют Apple Watch.