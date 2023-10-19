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США ужесточили правила продажи чипов для ИИ в Китай

Опубликовано:

Микрочип Intel
Микрочип Intel. Иллюстративное фото: pixabay.com

Администрация президента США Джо Байдена ужесточила правила продажи чипов, необходимых для разработки технологий искусственного интеллекта, для компаний из Китая, передает Financial Times.

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17 октября Министерство торговли США продлило масштабный экспортный контроль, введенный в октябре 2022 года, чтобы Китай не получил доступ к американским технологиям. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что продление действия ограничительных мер направлено на то, чтобы не дать китайским компаниям совершить прорыв в области разработки искусственного интеллекта. По данным правительства США, китайская сторона может использовать эти разработки для оснащения своей армии.

Данные меры были введены за несколько недель до предполагаемой встречи Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна произойти во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Китай раскритиковал США за введение экспортного контроля. Однако во время недавних визитов в Пекин официальные лица США подчеркнули, что, хотя администрация Байдена настроена на укрепление взаимодействия с Китаем, она будет продолжать принимать все меры для обеспечения защиты национальных интересов.

На сегодняшний день графические процессоры американских производителей Nvidia, AMD и Intel являются незаменимым компонентом для обучения моделей искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2041498-ssha-uzhestochili-pravila-prodazhi-chipov-dlya-ii-v-kitay/

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