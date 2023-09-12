HONOR "ворвался" в индустрию моды, представив смартфон-клатч на выставке IFA 2023 в Берлине

Функции смартфона выходят за привычные границы. Вместив в себя все, что нужно для комфортной жизни, он также может стать модным аксессуаром. Это доказал глобальный технологический бренд HONOR, который произвел фурор, представив смартфон-клатч на выставке IFA 2023 в Берлине.

В мобильном телефоне современного человека хранится вся его жизнь – от фотографий до цифровых ключей. То есть мы можем забыть дома все что угодно, но не свой смартфон. Имея в руках только этот гаджет, можно даже отправиться в путешествие.

При этом многие пользователи, в частности это касается представительниц прекрасной половины человечества, носят сумки только для того, чтобы положить в них свои смартфоны. Ну и в целом данный аксессуар, как правило, дополняет образ.

А что если сами смартфоны заменят настолько необходимые сумочки? Такой идеей озадачились в компании HONOR. Ее результатом стал смартфон HONOR V Purse, презентация которого произвела фурор на выставке IFA 2023 в Берлине. Сотни ее посетителей, и мы в том числе, наблюдали за тем, как глобальный технологический бренд буквально "врывается" в индустрию моды со смартфоном в виде клатча.

Презентация смартфона-клатча HONOR V Purse на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

Как отметил главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао на пресс-конференции, прошедшей в рамках выставки, компания нацелена на то, чтобы развивать новые функции, характеристики и фишки смартфонов, которых еще не было у других производителей.

"HONOR V Purse – это средство выражения эмоций, коммуникаций с окружающим миром и возможность быть в тренде. Это модель, на которой смартфон перестает быть только техническим средством и становится новым словом в мире моды и предоставляет массу возможностей", – подчеркнул глава компании.

Несмотря на большое количество людей, которое скопилось в павильоне HONOR на выставке IFA 2023, нам удалось поближе рассмотреть новинку. Это складной смартфон, но не такой, какими мы уже привыкли видеть подобные устройства – он складывается экраном наружу. Все, что отражено на дисплее, играет роль непосредственно внешнего вида сумочки. Таким образом данный аксессуар может принимать совершенно разные дизайны.

Презентация смартфона-клатча HONOR V Purse на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

Это стало возможным благодаря специальным настраиваемым заставкам всегда включенного дисплея (AOD), которые подстраиваются под движения и ритм человека. Как утверждает Джордж Чжао, в их создании участвовали знаменитые художники, дизайнеры и представители искусства. Но в будущем станут доступны платформы, где каждый владелец смартфона-клатча сможет создать свой уникальный дизайн. Таким образом удастся максимально персонализировать устройство и проявить индивидуальность.

Руководитель глобального технологического бренда также ответил на вопрос, который волновал посетителей выставки с того момента, как они перебороли эмоции от фееричной презентации и начали мыслить практично: на сколько к такой нагрузке готов дисплей HONOR V Purse?

"Экран модели разработан таким образом, чтобы противостоять падениям, царапинам и другим повреждениям разного рода. Для его изготовления применяется ударопрочное стекло. То есть мы в полной мере осознаем, что смартфон будут ронять. Он к этому готов, как и мы", – утверждает Джордж Чжао.

Презентация смартфона-клатча HONOR V Purse на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

Чтобы минимизировать риск падений, настроенный под образ смартфон-клатч дополняется различными ремешками, которые крепятся к устройству и позволяют носить его на сгибе руки, через плечо и другими возможными способами.

Использовать смартфон можно в складном состоянии, разблокировав выполняющий дизайнерскую функцию экран. И, конечно, есть возможность его раскрыть, нажав на кнопку в центре боковой рамки, как на настоящем клатче.

Презентация смартфона-клатча HONOR V Purse на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

В целом смартфон выполняет и уже привычные функции. В частности, он оборудован тройной основной камерой, объективы которой можно легко перепутать с драгоценными камнями, украшающими "сумочку", и фронтальной камерой, незаметно расположенной в углу стилизованного дисплея. Также отметим, что толщина устройства в сложенном виде составляет всего 9 миллиметров.

Смартфон-клатч оборудован таким же тонким, но емким аккумулятором, который позволяет как можно дольше дополнять образ инновационным электронным аксессуаром.

"Мы работаем над увеличением службы аккумулятора и использования смартфона как такового. Это экологично, потому что потребителям реже приходится покупать новые гаджеты и их комплектующие. С этой же целью мы обеспечиваем техническую поддержку потребителям", – подытожил главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао.

Презентация смартфона-клатча HONOR V Purse на выставке IFA 2023 в Берлине. Фото: HONOR

HONOR V Purse воплощает в себе стремление компании заботиться об окружающей среде. Это заключается во всем: от ремешков, созданных из экологически чистых материалов, до самой технологии смартфона-клатча, благодаря которой его можно сочетать с любым нарядом, что избавляет от необходимости покупать новые аксессуары. Их бесконечное количество теперь будет собрано в одном устройстве, которое без сомнений станет новым модным трендом.