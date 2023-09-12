HONOR "ворвался" в индустрию моды, представив смартфон-клатч на выставке IFA 2023 в Берлине
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Функции смартфона выходят за привычные границы. Вместив в себя все, что нужно для комфортной жизни, он также может стать модным аксессуаром. Это доказал глобальный технологический бренд HONOR, который произвел фурор, представив смартфон-клатч на выставке IFA 2023 в Берлине.
В мобильном телефоне современного человека хранится вся его жизнь – от фотографий до цифровых ключей. То есть мы можем забыть дома все что угодно, но не свой смартфон. Имея в руках только этот гаджет, можно даже отправиться в путешествие.
При этом многие пользователи, в частности это касается представительниц прекрасной половины человечества, носят сумки только для того, чтобы положить в них свои смартфоны. Ну и в целом данный аксессуар, как правило, дополняет образ.
А что если сами смартфоны заменят настолько необходимые сумочки? Такой идеей озадачились в компании HONOR. Ее результатом стал смартфон HONOR V Purse, презентация которого произвела фурор на выставке IFA 2023 в Берлине. Сотни ее посетителей, и мы в том числе, наблюдали за тем, как глобальный технологический бренд буквально "врывается" в индустрию моды со смартфоном в виде клатча.
Как отметил главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао на пресс-конференции, прошедшей в рамках выставки, компания нацелена на то, чтобы развивать новые функции, характеристики и фишки смартфонов, которых еще не было у других производителей.
"HONOR V Purse – это средство выражения эмоций, коммуникаций с окружающим миром и возможность быть в тренде. Это модель, на которой смартфон перестает быть только техническим средством и становится новым словом в мире моды и предоставляет массу возможностей", – подчеркнул глава компании.
Несмотря на большое количество людей, которое скопилось в павильоне HONOR на выставке IFA 2023, нам удалось поближе рассмотреть новинку. Это складной смартфон, но не такой, какими мы уже привыкли видеть подобные устройства – он складывается экраном наружу. Все, что отражено на дисплее, играет роль непосредственно внешнего вида сумочки. Таким образом данный аксессуар может принимать совершенно разные дизайны.
Это стало возможным благодаря специальным настраиваемым заставкам всегда включенного дисплея (AOD), которые подстраиваются под движения и ритм человека. Как утверждает Джордж Чжао, в их создании участвовали знаменитые художники, дизайнеры и представители искусства. Но в будущем станут доступны платформы, где каждый владелец смартфона-клатча сможет создать свой уникальный дизайн. Таким образом удастся максимально персонализировать устройство и проявить индивидуальность.
Руководитель глобального технологического бренда также ответил на вопрос, который волновал посетителей выставки с того момента, как они перебороли эмоции от фееричной презентации и начали мыслить практично: на сколько к такой нагрузке готов дисплей HONOR V Purse?
"Экран модели разработан таким образом, чтобы противостоять падениям, царапинам и другим повреждениям разного рода. Для его изготовления применяется ударопрочное стекло. То есть мы в полной мере осознаем, что смартфон будут ронять. Он к этому готов, как и мы", – утверждает Джордж Чжао.
Чтобы минимизировать риск падений, настроенный под образ смартфон-клатч дополняется различными ремешками, которые крепятся к устройству и позволяют носить его на сгибе руки, через плечо и другими возможными способами.
Использовать смартфон можно в складном состоянии, разблокировав выполняющий дизайнерскую функцию экран. И, конечно, есть возможность его раскрыть, нажав на кнопку в центре боковой рамки, как на настоящем клатче.
В целом смартфон выполняет и уже привычные функции. В частности, он оборудован тройной основной камерой, объективы которой можно легко перепутать с драгоценными камнями, украшающими "сумочку", и фронтальной камерой, незаметно расположенной в углу стилизованного дисплея. Также отметим, что толщина устройства в сложенном виде составляет всего 9 миллиметров.
Смартфон-клатч оборудован таким же тонким, но емким аккумулятором, который позволяет как можно дольше дополнять образ инновационным электронным аксессуаром.
"Мы работаем над увеличением службы аккумулятора и использования смартфона как такового. Это экологично, потому что потребителям реже приходится покупать новые гаджеты и их комплектующие. С этой же целью мы обеспечиваем техническую поддержку потребителям", – подытожил главный исполнительный директор HONOR Джордж Чжао.
HONOR V Purse воплощает в себе стремление компании заботиться об окружающей среде. Это заключается во всем: от ремешков, созданных из экологически чистых материалов, до самой технологии смартфона-клатча, благодаря которой его можно сочетать с любым нарядом, что избавляет от необходимости покупать новые аксессуары. Их бесконечное количество теперь будет собрано в одном устройстве, которое без сомнений станет новым модным трендом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2036294-honor-vorvalsya-v-industriyu-mody-predstaviv-smartfon-klatch-na-vystavke-ifa-2023-v-berline/