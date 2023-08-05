Запрет на импорт ноутбуков и ПК ввели в Индии

Девушка с ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Индия ограничила импорт персональных компьютеров из-за рубежа чтобы поддержать местных производителей. Это означает, что теперь западным производителям техники предстоит получать специальную лицензию на поставку компьютеров в Индию, передает Financial Times.

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Ограничение коснулось не только персональных компьютеров, но также ноутбуков и планшетов. Как сообщили в Министерстве торговли Индии, зарубежным производителям техники теперь будет необходимо получать лицензию на ограниченный импорт своих товаров на территорию Индии. Таким образом, правительство хочет остановить поток импорта и поддержать местных производителей техники.

По мнению Прабху Рама, главы отдела отраслевой аналитики индийской консалтинговой фирмы CyberMedia Research, данное политическое решение направлено на ускоренную реализацию инициативы премьер-министра страны Нарендры Моди по поддержке местного производства, которая получила название "Сделано в Индии".

Кроме того, правительство запустило программу поддержки для компаний, которые готовы будут построить заводы по производству техники на территории Индии. Новые ограничения на импорт в Индию могут сильно ударить по такому гиганту, как Apple.

Доля Apple на индийском рынке персональных компьютеров составляет 14%. Кроме того, Apple перенесла производство iPhone в Индию, чтобы снизить свою зависимость от Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2031255-zapret-na-import-noutbukov-i-pk-vveli-v-indii/