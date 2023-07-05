Кнопочный телефон, открывающий доступ к интернету для самых бедных, появится в Индии

Кнопочный телефон. Иллюстративное фото: Freepik

Новый функциональный кнопочный мобильный телефон Jio Bharat с доступом к интернету появится на рынке Индии. Его выпуск спонсировал самый богатый человек страны Мукеш Амбани. В Индии около четверти населения не пользуется смартфонами, а предпочитает обычные кнопочные мобильные телефоны, передает Financial Times.

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Около 250 млн человек, проживающих в Индии, не имеют смартфонов, но постоянно пользуются кнопочными мобильными телефонами с возможностью выхода в интернет. Телефон Jio Bharat будет стоить 12 долларов. Это самый дешевый продукт, выпущенный империей Мукеша Амбани. Как сообщили в компании Reliance Jio, сначала будет проведен пробный запуск, чтобы протестировать реакцию потребителей. Только после этого телефон появится на массовом рынке.

Reliance Jio в 2016 году преобразовала сектор мобильных телекоммуникаций в Индии, предоставив гражданам доступ к сверхдешевой связи. Этот шаг вызвал ожесточенную конкуренцию между Jio и компанией Bharti Airtel, которая полностью контролировала рынок до этого. Теперь в данном секторе экономики Индии установилась дуополия.

Джаянт Колла, основатель и партнер компании Convergence Catalyst, отмечает, что 10% населения Индии не имеют доступа к интернету, у них есть самый дешевый мобильный телефон для поддержания связи, через который нельзя подключиться к интернету. Запуск Jio Bharat даст этой категории граждан доступ к мировой сети. Поэтому запуск этого устройства является настолько важным для Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2027480-knopochnyy-telefon-otkryvayuschiy-dostup-k-internetu-dlya-samyh-bednyh-poyavitsya-v-indii/